Расписание сборной Колумбии в групповом этапе чемпионата мира по футболу

Колумбия встретится с Узбекистаном, ДР Конго и Португалией

Сборная Колумбии сыграет на чемпионате мира по футболу в группе К. Соперники — Узбекистан, ДР Конго и Португалия.

Расписание матчей сборной Колумбии на групповом этапе чемпионата мира

18 июня, 5.00. Узбекистан — Колумбия

24 июня, 5.00. Колумбия — ДР Конго

28 июня, 2.30. Колумбия — Португалия

Время начала — московское

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Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике и начнется 11 июня. В чемпионате примут участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.

Групповой этап пройдет с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

Действующими чемпионами мира являются аргентинцы. В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).