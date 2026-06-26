Опубликовано расписание матчей ЧМ по футболу-2026 на 27 июня

В субботу, 27 июня, состоятся четыре матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание матчей ЧМ-2026 по футболу на 26 июня

03:00. Группа H. Кабо-Верде — Саудовская Аравия — стадион «Эн-Эр-Джи» в Хьюстоне (штат Техас, США)

03:00. Группа H. Уругвай — Испания — стадион «Акрон» в Сапопане (Мексика)

06:00. Группа G. Новая Зеландия — Бельгия — стадион «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада)

06:00. Группа G. Египет — Иран — стадион «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США)

Время начала — московское.

Следить за ключевыми событиями и результатами матчей ЧМ-2026 можно в матч-центре на сайте «СЭ».