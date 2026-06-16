Расписание матчей ЧМ по футболу 2026 на 16 июня
Пять матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года пройдут в среду, 17 июня. «СЭ» публикует расписание матчей игрового дня.
Расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу во среду, 17 июня.
1.00. Ирак — Норвегия
4.00. Аргентина — Алжир
7.00. Австрия — Иордания
20.00. Португалия — ДР Конго
23.00. Англия — Хорватия
Время начала — московское
Следить за основными событиями и результатами игр ЧМ-2026 можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.
Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.
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