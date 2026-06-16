Расписание матчей ЧМ по футболу 2026 на 16 июня

Пять матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года пройдут в среду, 17 июня. «СЭ» публикует расписание матчей игрового дня.

Расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу во среду, 17 июня.

1.00. Ирак — Норвегия

4.00. Аргентина — Алжир

7.00. Австрия — Иордания

20.00. Португалия — ДР Конго

23.00. Англия — Хорватия

Время начала — московское

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Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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