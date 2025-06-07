Президент Узбекистана присвоил почетное звание игрокам сборной после выхода на чемпионат мира

Футболистам и главному тренеру сборной Узбекистана присвоили почетное звание «Гордость Узбекистана».

Указ опубликован на сайте президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Традиционно звание «Гордость Узбекистана» присваивается победителям международных турниров.

5 июня Узбекистан сыграл вничью со сборной ОАЭ (0:0) и досрочно обеспечила себе участие в финальном турнире ЧМ-2026. Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.