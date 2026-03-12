Трамп: «Сборной Ирана будут рады на чемпионате мира, но их присутствие неуместно»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не возражает против участия сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года, однако считает приезд команды нецелесообразным.

По его словам, это связано с угрозой безопасности самих иранских спортсменов.

«Сборной Ирана по футболу будут рады на чемпионате мира, но я действительно не считаю их приезд уместным, это для их же безопасности», — написал президент в социальной сети Truth Social.

Ранее министр по делам молодежи и спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная команда не примет участия в мировом первенстве, которое пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

По жеребьевке иранцы попали в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Все три матча группового этапа они должны были провести на территории США.

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