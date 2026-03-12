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12 марта, 18:59

Трамп: «Сборной Ирана будут рады на чемпионате мира, но их присутствие неуместно»

Руслан Минаев
Дональд Трамп.
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не возражает против участия сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года, однако считает приезд команды нецелесообразным.

По его словам, это связано с угрозой безопасности самих иранских спортсменов.

«Сборной Ирана по футболу будут рады на чемпионате мира, но я действительно не считаю их приезд уместным, это для их же безопасности», — написал президент в социальной сети Truth Social.

В&nbsp;Иране объявили об&nbsp;отказе от&nbsp;участия в&nbsp;ЧМ-2026.Иран отказался от участия в ЧМ-2026? Кто сможет его заменить и что означает заявление министра

Ранее министр по делам молодежи и спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная команда не примет участия в мировом первенстве, которое пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

По жеребьевке иранцы попали в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Все три матча группового этапа они должны были провести на территории США.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Дональд Трамп

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