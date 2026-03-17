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17 марта, 19:27

Президент Мексики заявила о готовности принять в стране матчи сборной Ирана на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что страна рассматривает возможность проведения матчей с участием сборной Ирана в рамках чемпионата мира 2026 года, на ежедневной пресс-конференции.

По словам Шейнбаум, которые приводит ТАСС, данный вопрос обсуждается с Международной федерацией футбола (ФИФА). Она отметила, что при наличии такой возможности проведение игр в Мексике выглядит логичным вариантом, добавив, что окончательное решение будет объявлено позднее после консультаций с организацией. Также глава государства подчеркнула, что у страны нет ограничений для взаимодействия с другими государствами.

Ранее, 11 марта, министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не примет участия в турнире. Однако 16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил, что официальных уведомлений об отказе от участия со стороны Ирана не поступало.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана квалифицировалась на турнир и по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Команда Ирана по футболу все три матча группового этапа должна провести в США: два в Лос-Анджелесе и один — в Сиэтле.

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Источник: ТАСС
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Чемпионат мира по футболу
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Чемпионат мира по футболу 2026

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