Президент Бразилии Лула да Силва: «Хочу, чтобы мы сыграли с Германией в финале ЧМ-2026»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, кого хотел бы увидеть в финале чемпионата мира-2026.

«Я хочу, чтобы Бразилия и Германия сыграли в финале. Мы бы наблюдали за игрой со стадиона, пригласили бы Трампа посмотреть матч вместе. В этот раз Бразилия точно должна добиться победы», — цитирует ТАСС слова главы государства после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Ганновере.

В последний раз сборные Германии и Бразилии встречались в полуфинале чемпионата мира-2014, тогда бразильцы на домашнем турнире проиграли со счетом 1:7.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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