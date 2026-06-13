Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Президент Бразилии Лула да Силва обратился к сборной перед стартом на ЧМ-2026

Руслан Минаев
Луис Инасиу Лула да Силва.
Фото Getty Images

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с обращением к игрокам и тренерскому штабу сборной страны, которая начинает участие в чемпионате мира матчем против Марокко.

«Наши игроки должны бороться в каждом матче, думая о бразильском народе. Бразилии нужен шестой титул [чемпионов мира], — заявил глава государства в видеообращении, опубликованном пресс-службой правительства. — Сборная Бразилии приезжает на турнир не для того, чтобы соперничать за звание чемпионов мира, а чтобы забрать этот титул!»

Президент также обратился к главному тренеру команды итальянцу Карло Анчелотти со словами напутствия.

«Анчелотти, скажи нашим игрокам, что у тебя гигантский опыт и что ты сам был великим игроком!» — добавил да Силва.

Бразилия&nbsp;&mdash; Марокко.Бразилия — Марокко: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

На групповом этапе ЧМ-2026 помимо Марокко бразильцы сыграют со сборными Гаити и Шотландии. Матч Бразилии и Марокко начнется 14 июня в 01:00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Карло Анчелотти
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
ФИФА открыла дело против аргентинцев — из-за политического баннера и поведения игроков после финала ЧМ
Десятки миллионов за несколько матчей. Почему клубы снова сходят с ума после чемпионата мира
Ферран Торрес надел кепку с отсылкой к лозунгу Трампа и обрадовал президента США. Но влип в скандал на родине
Герой ЧМ-2026 нашел новый клуб. 40-летний Возинья договорился о переходе в чилийский «Коло-Коло»
Мбаппе уговаривал Олисе перейти в «Реал» весь чемпионат мира. Когда Перес купит звезду «Баварии»?
Лучшие бомбардиры в истории ЧМ: Мбаппе обошел Месси и забрал рекорд чемпионата мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гаити — Шотландия: прямая трансляция матча чемпионата мира по футболу

Судья Майкл Оливер пропустит матч ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар — Эквадор из-за травмы
Новости
RSS RSS
Все новости