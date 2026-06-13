Президент Бразилии Лула да Силва обратился к сборной перед стартом на ЧМ-2026

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с обращением к игрокам и тренерскому штабу сборной страны, которая начинает участие в чемпионате мира матчем против Марокко.

«Наши игроки должны бороться в каждом матче, думая о бразильском народе. Бразилии нужен шестой титул [чемпионов мира], — заявил глава государства в видеообращении, опубликованном пресс-службой правительства. — Сборная Бразилии приезжает на турнир не для того, чтобы соперничать за звание чемпионов мира, а чтобы забрать этот титул!»

Президент также обратился к главному тренеру команды итальянцу Карло Анчелотти со словами напутствия.

«Анчелотти, скажи нашим игрокам, что у тебя гигантский опыт и что ты сам был великим игроком!» — добавил да Силва.

На групповом этапе ЧМ-2026 помимо Марокко бразильцы сыграют со сборными Гаити и Шотландии. Матч Бразилии и Марокко начнется 14 июня в 01:00 по московскому времени.