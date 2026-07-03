Премьер-министр Великобритании Стармер сообщил о продлении продажи алкоголя в ночь матча Англия — Мексика на ЧМ-2026

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство продлит часы продажи алкогольных напитков в ночь матча чемпионата мира между сборными Англии и Мексики.

Поединок 1/8 финала ЧМ-2026 Англия — Мексика состоится в ночь с 5 на 6 июля и начнется в 03.00 по московскому времени. Британские пабы закрываются в 23.00, но ради выступления национальной команды власти применили закон о событиях «исключительного национального значения».

«Если вы планируете посмотреть матч в пабе, это здорово. Вперед, Англия!» — сообщил Стармер в видеообращении, размещенном в социальных сетях.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Англии обыграла сборную ДР Конго (2:1) благодаря дублю 32-летнего нападающего Харри Кейна.