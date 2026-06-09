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Сегодня, 22:29

После матча Россия — Тринидад и Тобаго на стадионе в Калининграде спели песню «Гудбай, Америка»

После BetBoom товарищеского матча Россия — Тринидад и Тобаго (3:0), который прошел в Калининграде, на стадионе «Ростех Арена» исполнили песню «Гудбай, Америка» группы Nautilus Pompilius.

Песню исполнил детский хор «Радость» ДМШ имени Рейнгольда Глиера. Во время выступления на экране стадиона была показана нарезка лучших моментов с участием сборной России на чемпионатах мира разных годов.

В четверг, 11 июня стартует чемпионат мира по футболу-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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