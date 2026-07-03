Барбоза считает, что Хорватия была лучше Португалии: «Мы далеки от идеала»

Португальский агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Португалии над Хорватией (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Это был очень эмоциональный матч, где у многих болельщиков нервы не выдержали. Отлично, что мы выиграли, но надо признать, что Хорватия играла лучше и имела больше моментов. Наш голкипер вчера был лучшим на поле. Мы играли качественнее, чем ранее, но все еще далеко от идеала. Потому что с хорватами нам сильно повезло. Тем не менее, Мартинес вчера показал, что он может делать правильные замены», — сказал Барбоза «СЭ».

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая 2 июля разгромила Австрию (3:0).