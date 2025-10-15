Португалия — Венгрия: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Венгрии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игра завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев поля два гола забил Криштиану Роналду. У гостей отличились Аттила Салаи и Доминик Собослаи, который принес ничью на 90+1-й минуте.

Португальская команда занимает первое место в таблице группы F, набрав в 4 матчах 10 очков. Сборная Венгрии идет второй, у нее 8 очков после 4 встреч.