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Сегодня, 07:38

Португалия сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Сборная Португалии после победы над Хорватией.
Фото Reuters

В пятницу, 3 июля, Португалия переиграла Хорватию (2:1) и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где встретится с Испанией. Матч состоится в понедельник, 6 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Таким образом, известны уже 6 пар 1/8 финала ЧМ-2026: Франция — Парагвай, Канада — Марокко, США — Бельгия, Бразилия — Норвегия, Мексика — Англия.

Первый матч второго раунда плей-офф состоится 4 июля. Финал турнира, который проходит в Канаде, США и Мексике, запланирован на 19 июля.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
2:1
Хорватия
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