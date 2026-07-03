Португалия сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026

В пятницу, 3 июля, Португалия переиграла Хорватию (2:1) и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где встретится с Испанией. Матч состоится в понедельник, 6 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Таким образом, известны уже 6 пар 1/8 финала ЧМ-2026: Франция — Парагвай, Канада — Марокко, США — Бельгия, Бразилия — Норвегия, Мексика — Англия.

Первый матч второго раунда плей-офф состоится 4 июля. Финал турнира, который проходит в Канаде, США и Мексике, запланирован на 19 июля.