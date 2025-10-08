Португалия — Ирландия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборные Португалии и Ирландии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра будет проходить на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Ирландия можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

11 октября 2025, 21:45. Жозе Алваладе (Лиссабон)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Стримнговый сервис также проведет перекличку матчей отборочного турнира, которая начнется в 21.00 мск.

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.