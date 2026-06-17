Португалия и ДР Конго сыграют на чемпионате мира по футболу 17 июня

Сборные Португалии и ДР Конго сыграют в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 в среду, 17 июня. Игра пройдет на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат мира. Группа K.

17 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — ДР Конго можно в матч-центре на нашем сайте.