Португалия — ДР Конго: во сколько начало матча группового этапа ЧМ
Португалия и ДР Конго сыграют на чемпионате мира по футболу 17 июня
Сборные Португалии и ДР Конго сыграют в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 в среду, 17 июня. Игра пройдет на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — ДР Конго можно в матч-центре на нашем сайте.
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