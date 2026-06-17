Жоау Невеш стал лучшим игроком матча Португалия — ДР Конго на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной ДР Конго, сообщает пресс-служба ФИФА.

Игра прошла 17 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась ничьей со счетом 1:1. 21-летний Невеш забил гол на 6-й минуте и отметился 98-процентной точностью передач (84 из 86).

Теперь на счету Невеша 4 забитых мяча в 23 матчах за сборную Португалии.

В групповом турнире чемпионата мира Португалия также сыграет с Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).