Бруну Фернандеш после матча с Арменией: «Работать над ошибками нужно не только после поражений, но и после побед»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал победу над Арменией (9:1) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы всегда хотим побеждать одинаково — быть убедительными и контролировать игру. Это не всегда возможно, но сегодня мы были эффективны и одержали хорошую победу, что было важнее всего. В итоге мы едем на чемпионат мира. Работать над ошибками нужно не только после поражений, но и после побед.

Нам есть куда расти в игре с мячом — даже больше, чем без него. В атаке, наверное, нужно быстрее реагировать на потери, чтобы избегать контратак, которые доставили нам проблемы в матчах с Ирландией и Венгрией. Нам нужно улучшать эти аспекты», — цитирует 31-летнего футболиста Sport TV.

Сборная Португалии отобралась в финальную часть чемпионата мира-2026 — она заняла первое место в группе F (13 очков после шести матчей).