Педри: «Мне больше по душе командные трофеи, но каждый мечтает выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Испании Педри рассказал, что мечтает выиграть «Золотой мяч».

23-летний футболист принимает участие в чемпионате мира-2026. Он провел 4 матча на турнире, не отметившись результативными действиями.

«Все, кто посвятил себя футболу, мечтают поднять «Золотой мяч». Это индивидуальная награда, а мне больше по душе командные трофеи. Но думаю, если спросить любого игрока сборной, каждый хотел бы выиграть «Золотой мяч». Хотя у нас уже есть один», — приводит AS слова Педри.

На клубном уровне полузащитник выступает за «Барселону», вместе с которой стал чемпионом Испании в сезоне-2025/26.