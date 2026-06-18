Сучич о матче Англия — Хорватия: «Это те игры, которые нравятся болельщикам: много голов, много моментов»

Полузащитник сборной Хорватии Петар Сучич прокомментировал поражение от сборной Англии (2:4) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Это те игры, которые нравятся болельщикам: много голов, много моментов. Мы можем быть довольны, потому что дважды отыгрывались, но мы также видели, что пропущенные голы дались нам слишком легко — со стандартных положений. Что теперь? Нужно больше тренироваться и восстанавливать энергию. У нас осталось два матча в группе, так что мы должны сделать все возможное, чтобы победить», — цитирует 22-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Сборная Хорватии (ноль очков) занимает четвертое место в таблице группы L ЧМ-2026. 24 июня она встретится со сборной Панамы.