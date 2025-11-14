Польша — Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Польша и Нидерланды сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 14 ноября
Польша примет Нидерланды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 14 ноября. Игра на Национальном стадионе в Варшаве (Польша) начинается в 22.45 по московскому времени.
Матч Польша — Нидерланды в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
Отслеживайте ключевые события игры Польша — Нидерланды в матч-центре сайта «СЭ».
Польша и Нидерланды в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Финляндией, Литвой и Мальтой. Поляки провели 6 матчей и с 13 очками занимают второе место в группе. У нидерландцев — 16 очков и первая строчка после 6 игр.
