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Сегодня, 07:24

Полицейский толкнул сотрудника сборной Египта в отеле в Далласе

Евгений Козинов
Корреспондент

Накануне матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Египта и Австралии в отеле Далласа, где остановились египетская команда, произошла стычка с полицейскими.

Как сообщает Goal, конфликт возник между директором сборной Египта Ибрагимом Хасаном и полицейским из-за того, что охранник попытался оттеснить и не разрешил юному болельщику сфотографироваться с игроками. Словесная перепалка едва не переросла в потасовку. В социальных сетях были опубликованы несколько роликов с места проишествия.

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 Австралия — Египет пройдет в пятницу, 3 июля. Начало игры — 21:00 по московскому времени.

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