Плющенко-младший назвал победителей и лучшего бомбардира чемпионата мира-2026

13-летний фигурист Александр Плющенко в разговоре с «СЭ» спрогнозировал победителя чемпионата мира-2026.

«Франция выиграет чемпионат мира. Я надеюсь и верю в это. А лучшим бомбардиром станет Килиан Мбаппе. Буду болеть за это!» — сказал Плющенко-младший «СЭ».

Сборная Франции вышла в 1/4 финала, где сыграет со сборной Марокко. Этот матч состоится 9 июля.

На данный момент Килиан Мбаппе и Лионель Месси возглавляют гонку бомбардиров — по 7 голов.