21 марта, 06:26

Сборная Перу переиграла Боливию в отборе ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Перу выиграла у команды Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:1. Игра прошла на стадионе «Насьональ» в Лиме.

В первом тайме у перуанской команды забили Энди Поло и Паоло Герреро. После перерыва боливийцы отыграли один мяч благодаря пенальти, который реализовал Мигель Терсерос. В конце встречи Эдисон Флорес забил третий мяч хозяев.

Перуанцы набрали 10 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице. Боливийцы идут на 7-й строчке — 13 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
21 марта, 04:30. Nacional de Lima (Лима)
Перу
3:1
Боливия

