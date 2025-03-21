Сборная Перу переиграла Боливию в отборе ЧМ-2026

Сборная Перу выиграла у команды Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:1. Игра прошла на стадионе «Насьональ» в Лиме.

В первом тайме у перуанской команды забили Энди Поло и Паоло Герреро. После перерыва боливийцы отыграли один мяч благодаря пенальти, который реализовал Мигель Терсерос. В конце встречи Эдисон Флорес забил третий мяч хозяев.

Перуанцы набрали 10 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице. Боливийцы идут на 7-й строчке — 13 очков.