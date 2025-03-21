Футбол
21 марта, 01:00

Перу — Боливия: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Сборные Перу и Боливии встретятся в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Перу и Боливии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в ночь на пятницу, 21 марта. Игра пройдет на Национальном стадионе в Лиме (Перу) и начнется в 4.30 по московскому времени.

Ключевые события игры Перу — Боливия можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
21 марта, 04:30. Nacional de Lima (Лима)
Перу
3:1
Боливия

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В первой половине отбора Боливия победила Перу со счетом 2:0. Боливия с 13 очками идет на 7-м месте в южноамериканском отборочном турнире ЧМ-2026, а Перу — с 7 очками на последней, 10-й строчке.

Голы Азмуна и Мохеби принесли Ирану победу над ОАЭ в матче отбора ЧМ-2026

Парагвай переиграл Чили в отборе ЧМ-2026

