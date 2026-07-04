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Сегодня, 01:19

Перед серией пенальти игрокам Египта показали гол Мбаппе в ворота Райана в матче Ла лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Египта перед серией пенальти.
Фото Reuters

Тренер сборной Египта перед серией пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Австралии (1:1, пен. — 4:2) показал игрокам нарезку с пропущенными голами австралийского вратаря Мэтью Райана в Ла лиге.

Во время прямой трансляции матча на ТВ было видно, как египетские игроки смотрят реализованный форвардом «Реала» Килианом Мбаппе пенальти в матче 20-го тура Ла лиги против «Леванте» (2:0), за который выступает австралийский голкипер. На 58-й минуте он реализовал одиннадцатиметровый.

Райан вышел на замену на 119-й минуте матча против Египта. В серии пенальти он не отбил ни одного удара.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Египет сыграет с победителем матча Аргентина — Кабо-Верде.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 21:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Австралия
1:1
Египет
Футболисты сборной Египта празднуют победу над Австралией в&nbsp;серии пенальти в&nbsp;матче 1/16 финала ЧМ-2026 3&nbsp;июня.«Паненка» Салаха и второй автогол Хани. Сборная Египта с трудом прошла Австралию в 1/16 финала ЧМ
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Чемпионат мира по футболу 2026

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