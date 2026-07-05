Парагвай не нанес ни одного удара в створ в матче с Францией на ЧМ-2026

Сборная Парагвая проиграла сборной Франции (0:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Парагвай не нанес ни одного удара в створ. По данным Opta, это первый случай, когда команда не нанесла ни одного удара в створ в матче чемпионата мира по футболу (по крайней мере, с 1966 года).

На ЧМ-2026 в группе Парагвай проиграл США (1:4), победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0). В 1/16 финала он выиграл у Германии (1:1, 4:3 пен.).