Сборная Парагвая и сборная Эквадора сыграют в 17-м туре отборочного турнира чемпионата мира в ночь на пятницу, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне (Парагвай) и начнется в 02.30 по московскому времени.

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05 сентября 2025, 02:30. Дефенсорес дель Чако (Асунсьон)

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка — в 02.20 мск 5 сентября.

Ключевые события игры Парагвай — Эквадор можно отслеживать в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

После 16 туров отборочного турнира ЧМ-2026 Парагвай набрал 24 очка и занимает пятое место, Эквадор с 25 очками расположился на второй строчке общей таблицы.