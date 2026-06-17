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17 июня, 07:46

Тиав: «Сенегал мог вести в первом тайме с Францией 2:0»

Евгений Козинов
Корреспондент
Пап Тиав.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав прокомментировал поражение от Франции (1:3) в матче чемпионата мира-2026.

«Это очень прискорбно, потому что, судя по тому как развивался матч, мы могли вести в первом тайме 2:0. Франция после перерыва была более результативной, чем мы, а Сенегал допускал ошибки. Все началось с легких потерь мяча с нашей стороны. Поэтому теперь нам нужно сосредоточиться на двух других матчах, чтобы набрать шесть очков. Все игроки, которые были на поле, были в форме. Не хочу выделять кого-то одного, но мы были слишком пассивны как команда. Нам следовало быть более агрессивными, чтобы помешать французам.

Мы играли в этом матче на победу, и, я думаю, это было видно, особенно в первом тайме, где мы были очень хороши, но нам не хватало эффективности, а на чемпионате мира результативность имеет решающее значение, так как исход матчей решается в мельчайших деталях. Нам нужно перестроиться, потому что нужно выиграть следующий матч, чтобы пройти в плей-офф», — цитирует L'Equipe Тиава.

Франция набрала 3 очка и занимает второе место в группе I. Сенегальцы — на третьей строчке.

Во 2-м туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.

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