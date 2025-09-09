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9 сентября 2025, 21:15

Отбор ЧМ-2026: трансляция матчей игрового вечера

Девять матчей отбора чемпионата мира пройдут во вторник, 9 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Девять матчей европейской квалификации чемпионата мира состоятся во вторник, 9 сентября. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр.

Расписание матчей отборочного турнира чемпионата мира в Европе 9 сентября (московское время):

19.00. Азербайджан — Украина

19.00. Армения — Ирландия

21.45. Норвегия — Молдавия

21.45. Босния и Герцеговина — Австрия

21.45. Кипр — Румыния

21.45. Албания — Латвия

21.45. Сербия — Англия

21.45. Франция — Исландия

21.45. Венгрия — Португалия

Матчи квалификации ЧМ-2026 показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 21.00 мск.

Следить за основными событиями и результатами игр можно в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

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