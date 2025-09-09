Отбор ЧМ-2026: трансляция матчей игрового вечера
Девять матчей отбора чемпионата мира пройдут во вторник, 9 сентября
Девять матчей европейской квалификации чемпионата мира состоятся во вторник, 9 сентября. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр.
Расписание матчей отборочного турнира чемпионата мира в Европе 9 сентября (московское время):
19.00. Азербайджан — Украина
19.00. Армения — Ирландия
21.45. Норвегия — Молдавия
21.45. Босния и Герцеговина — Австрия
21.45. Кипр — Румыния
21.45. Албания — Латвия
21.45. Сербия — Англия
21.45. Франция — Исландия
21.45. Венгрия — Португалия
Матчи квалификации ЧМ-2026 показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 21.00 мск.
Следить за основными событиями и результатами игр можно в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
Новости