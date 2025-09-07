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7 сентября 2025, 15:45

Отбор ЧМ-2026: трансляция матчей игрового вечера

Восемь матчей отбора чемпионата мира пройдут 7 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP

Восемь матчей европейской квалификации чемпионата мира состоятся в воскресенье, 7 сентября. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр.

Расписание матчей отборочного турнира чемпионата мира 7 сентября (московское время):

16.00. Грузия — Болгария

19.00. Северная Македония — Лихтенштейн

19.00. Литва — Нидерланды

21.45. Люксембург — Словакия

21.45. Польша — Финляндия

21.45. Бельгия — Казахстан

21.45. Германия — Северная Ирландия

21.45. Турция — Испания

Матчи квалификации ЧМ-2026 показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей в формате мультикаста, которая начинается со студии в 20.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатами игр можно в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике с участием 48 сборных.

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