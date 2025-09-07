Отбор ЧМ-2026: трансляция матчей игрового вечера
Восемь матчей европейской квалификации чемпионата мира состоятся в воскресенье, 7 сентября. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр.
Расписание матчей отборочного турнира чемпионата мира 7 сентября (московское время):
16.00. Грузия — Болгария
19.00. Северная Македония — Лихтенштейн
19.00. Литва — Нидерланды
21.45. Люксембург — Словакия
21.45. Польша — Финляндия
21.45. Бельгия — Казахстан
21.45. Германия — Северная Ирландия
21.45. Турция — Испания
Матчи квалификации ЧМ-2026 показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей в формате мультикаста, которая начинается со студии в 20.45 по московскому времени.
Следить за основными событиями и результатами игр можно в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике с участием 48 сборных.