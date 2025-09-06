Отбор ЧМ-2026: трансляция матчей игрового вечера
6 сентября состоятся матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026
6 сентября состоятся очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе.
Матч между Латвией и Сербией стартует в 16.00 по московскому времени, в 19.00 мск начнутся игры Англия — Андорра и Армения — Португалия, а завершат игровой вечер еще три встречи в 21.45 мск.
Расписание матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе 6 сентября
- 16.00. Латвия — Сербия
- 19.00. Англия — Андорра
- 19.00. Армения — Португалия
- 21.45. Австрия — Кипр
- 21.45. Ирландия — Венгрия
- 21.45. Сан-Марино — Босния и Герцеговина
Трансляцию матчей в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 21.45.
Ключевые события встреч можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Новости