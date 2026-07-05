Opta: Месси и Мбаппе бегают меньше всех полевых игроков во время матчей ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стали лидерами среди полевых игроков на чемпионате мира-2026 по дистанции, пройденной пешком во время матчей турнира, сообщает статистический ресурс Opta.

По данным источника, 39-летний аргентинец не переходит на бег 47 процентов времени, проведенного на поле. У 27-летнего француза этот показатель составляет 45 процентов.

В ночь с 4 на 5 июля Мбаппе забил гол в ворота сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 и сравнялся с Месси по числу голов на турнире. Оба футболиста забили на ЧМ-2026 по семь мячей.