Определились 6 из 8 пар 1/8 финала чемпионата мира-2026

Стали известны шесть из восьми пар 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

Пары 1/8 финала ЧМ-2026

Канада — Марокко (4 июля, начало — в 20.00 мск)

Парагвай — Франция (5 июля, начало — в 00.05 мск)

Бразилия — Норвегия (5 июля, начало — в 23.00 мск)

Мексика — Англия (6 июля, начало — в 3.00 мск)

Португалия — Испания (6 июля, начало — в 22.00 мск)

США — Бельгия (7 июля, начало — в 3.00 мск)

Также в 1/8 финала вышла Швейцария, которая сыграет с победителем матча Колумбия — Гана (4 июля, начало — в 4.30 мск).

Последние места в 1/8 финала разыграют победители пар Австралия — Египет (3 июля, начало — в 21.00 мск) и Аргентина — Кабо-Верде (4 июля, начало — в 1.00 мск)

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля.

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