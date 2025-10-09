Определились 19 участников чемпионата мира-2026

В среду, 8 октября, сборная Египта разгромила Джибути (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 и гарантировала себе первое место в группе А. Таким образом, определились 19 из 48 участников мирового первенства.

В финальной части турнира точно сыграют: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис и Египет.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.