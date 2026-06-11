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Новичка «Тоттенхэма» Сенеси вызвали в сборную Аргентины на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Маркос Сенеси.
Фото Getty Images

Пресс-служба сборной Аргентины объявила о включении защитника Маркоса Сенеси в заявку команды на ЧМ-2026.

29-летний футболист заменил в составе защитника «Марселя» Леонардо Балерди, об исключении которого из-за травмы было объявлено 6 июня.

10 июня «Тоттенхэм» объявил о переходе Сенеси из «Борнмута». Он станет игроком лондонцев 1 июля, когда завершится его контракт с предыдущим клубом.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2026 в группе J против Алжира, Иордании и Австрии.

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