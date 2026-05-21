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Норвегия назвала заявку на ЧМ-2026 без Хайкина

Алина Савинова

Сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин, который в апреле стал гражданином Норвегии, не сыграет на турнире. Ранее стало известно об отказе Международной федерации футбола (ФИФА) на запрос о смене спортивного гражданства 30-летнего футболиста с российского на норвежское.

Заявка сборной Норвегии на ЧМ-2026:

Вратари: Эрьян Нюланд («Севилья», Испания), Эгиль Сельвик («Уотфорд», Англия), Сандер Тангвик («Русенборг»).

Защитники: Кристоффер Айер («Брентфорд», Англия), Фредрик Бьеркан («Буде-Глимт»), Хенрик Фалькенер («Викинг»), Сондре Ланго («Дерби Каунти», Англия), Торбьорн Хеггем («Болонья», Италия), Маркус Педерсен («Торино», Италия), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд, Германия), Давид Меллер Вольф («Вулверхэмптон», Англия), Лео Эстигор («Дженоа», Италия).

Полузащитники: Тело Осгор («Рейнджерс», Шотландия), Фредрик Эурснес («Бенфика», Португалия), Патрик Берг («Буде-Глимт»), Оскар Бобб («Фулхэм», Англия), Йенс Хеуге («Буде-Глимт»), Антонио Нуса («Лейпциг», Германия), Андреас Скьеллеруп («Бенфика», Португалия), Мортен Торсбю («Кремонезе», Италия), Кристиан Торстведт («Сассуоло», Италия), Мартин Эдегор («Арсенал», Англия).

Нападающие: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Англия), Йорген Ларсен («Кристал Пэлас», Англия), Александр Серлот («Атлетико», Испания).

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных. По итогам жеребьевки Норвегия попала в одну группу с Францией, Сенегалом и Ираком.

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Никита Хайкин
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Чемпионат мира по футболу 2026

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