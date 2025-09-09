Сборные Норвегии и Молдавии встретятся в матче отбора ЧМ-2026

Сборные Норвегии и Молдавии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 9 сентября. Игра пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры Норвегия — Молдавия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

09 сентября 2025, 21:45. Уллевол (Осло)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Первая встреча сборных в квалификации ЧМ-2026 в марте завершилась победой норвежцев со счетом 5:0. В 4 матчах отбора Норвегия одержала 4 победы, а Молдавия потерпела 4 поражения.