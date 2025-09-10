Мадуэке: «Как только мяч оказался у меня, в голове была только одна мысль — забить гол»

Нападающий сборной Англии Нони Мадуэке после победы над Сербией (5:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 отметил, что рад первому голу на международном уровне.

«Был отличный пас от Моргана Роджерса, и как только мяч оказался у меня, в голове была только одна мысль — забить гол. Об этом мечтаешь, когда ты молод, и видеть, как мечта сбывается, — это здорово», — цитирует пресс-служба УЕФА Мадуэке.

Англия набрала 15 очков и лидирует в группе K. Сербия с 7 очками идет на третьей строчке.