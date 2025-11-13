Футбол
Сегодня, 21:55

Нигерия победила Габон в полуфинальном стыковом матче квалификации чемпионата мира

Руслан Минаев

Сборная Нигерии одержала победу над Габоном в полуфинальном стыковом матче африканского отбора чемпионата мира-2026. Игра проходила в Рабате (Марокко).

В основное время команды обменялись голами — 1:1. У нигерийцев на 78-й минуте гол забил Акор Адамс. У габонцев спустя 11 минут отличился Марио Лемина.

В дополнительное время Нигерия забила трижды — 4:1. Мячами отметились Чидера Эджуке и Виктор Осимхен (дубль).

Нигерия вышла в финал стыковых матчей и за право участия в ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Камерун — ДР Конго.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. 2-й раунд.
13 ноября, 19:00. ()
Нигерия
4:1
Габон
Чемпионат мира по футболу
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Нигерии по футболу
