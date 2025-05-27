Нидерланды: расписание матчей сборной в июне

С кем сыграет сборная Нидерландов в отборе ЧМ-2026 в июне

Сборная Нидерландов в июне сыграет со сборными Финляндии и Мальты в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Голландцы выступают в группе G европейской квалификации вместе с Польшей, Финляндией, Литвой, Мальтой.

Расписание матчей сборной Нидерландов в отборе ЧМ-2026 в июне 2025 года

7 июня. 21.45. Финляндия — Нидерланды

10 июня. 21.45. Нидерланды — Мальта

Время начала матчей — московское.

Следить за ключевыми событиями и результатом июньских игр голландцев можно в матч-центре «СЭ».

На ЧМ-2022 сборная Нидерландов вылетела на стадии 1/4 финала после игры с будущим чемпионом, Аргентиной (2:2, пенальти — 3:4).

Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики.