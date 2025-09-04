Нидерланды — Польша: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Нидерланды и Польша сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 4 сентября
Сборные Нидерландов и Польши встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Игра в Роттердаме (Нидерланды) на стадионе «Фейеноорд» начинается в 21.45 по московскому времени.
Матч Нидерланды — Польша в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», контент стримингового сервиса можно смотреть по подписке. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
Отслеживайте ключевые события игры Нидерланды — Польша в матч-центре сайта «СЭ».
Сборная Нидерландов в рамках отборочного цикла обыграла Финляндию (2:0) и Мальту (8:0). Польша одержала две победы над Литвой (1:0) и Мальтой (2:0), а также уступила Финляндии (1:2).
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