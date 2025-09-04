Сборная Нидерландов примет сборную Польши в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в четверг, 4 сентября. Матч пройдет на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды), начало — в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

04 сентября 2025, 21:45. Де Кайп (Роттердам)

Отслеживать ключевые события игры Нидерланды — Польша можно в матч-центре сайта «СЭ».

Игру Нидерланды — Польша в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по платной подписке.

Нидерланды и Польша в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Мальтой, Литвой и Финляндией. Нидерландцы набрали 6 очков в 2 матчах и идут вторыми в группе, поляки в рамках отбора провели 3 матча и занимают третье место с 6 очками.