Сборные Нидерландов и Польши сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Игра пройдет на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды) и начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

04 сентября 2025, 21:45. Де Кайп (Роттердам)

Матч Нидерланды — Польша в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Нидерланды — Польша можно в матч-центре сайта «СЭ».

Нидерланды и Польша в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе G с Финляндией, Литвой и Мальтой. Нидерландцы набрали 6 очков в двух матчах и идут вторыми в группе, поляки в рамках отбора провели три матча и занимают третье место с 6 очками.