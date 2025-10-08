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8 октября 2025, 22:00

Нидерланды — Финляндия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Нидерланды и Финляндия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Нидерландов и Финляндии сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Европе в воскресенье, 12 октября. Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и начнется в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
12 октября 2025, 19:00. Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Нидерланды
4:0
Финляндия

Матч Нидерланды — Финляндия в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Отслеживать ключевые события игры Нидерланды — Финляндия можно в матч-центре сайта «СЭ».

Нидерланды и Финляндия в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе G с Польшей, Литвой и Мальтой. Нидерландцы набрали 10 очков в 4 матчах и идут первыми в группе, финны в рамках отбора провели 5 матчей и занимают третье место с 7 очками.

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