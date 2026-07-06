Неймар стал вторым бразильцем с голами на четырех чемпионатах мира по футболу

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил гол в матче со сборной Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

34-летний футболист реализовал пенальти на 90+10-й минуте.

Неймар стал вторым бразильским игроком после Пеле, который забивал на четырех чемпионатах мира. В 2014 году он отметился четырьмя голами, в 2018 и 2022 годах — двумя.

В общей сложности на чемпионатах мира Неймар забил девять голов и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах.