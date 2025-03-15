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15 марта 2025, 02:00

Неймар не сыграет за сборную Бразилии в марте. Ему на замену вызвали Эндрика из «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters

Бразильская конфедерация футбола на официальном сайте объявила, что Неймар, Данилу и Эдерсон не сыграют за сборную Бразилии в мартовских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Колумбии и Аргентины.

Им на замену были вызваны защитник Алекс Сандру из «Фламенго», нападающий Эндрик из «Реала» и вратарь Лукас Перри из «Лиона».

«В последние несколько дней медицинский департамент сборной Бразилии информировал нас о состоянии всех спортсменов, особенно Данилу, Неймара и Эдерсона. После проведенных обследований мы вызвали троих игроков им на замену», — объявил главный тренер сборной Доривал Жуниор.

Игроки в понедельник, 17 марта, начнут подготовку к матчам. Сборная Бразилии сыграет 21 марта против Колумбии (начало игры — 03:45 по московскому времени) и 26 марта против Аргентины (начало — 03:00).

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Неймар Сантос
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Доривал Жуниор
Эндрик

Чемпионат мира по футболу 2026

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