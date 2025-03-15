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15 марта 2025, 02:46

Неймар: «Казалось, что возвращение уже близко, но я не смогу надеть футболку сборной Бразилии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото AFP

Нападающий «Сантоса» Неймар прокомментировал исключение из состава сборной Бразилии на мартовские матчи.

«Казалось, что возвращение уже близко, но, к сожалению, сейчас я не смогу надеть самую тяжелую футболку в мире! У нас были долгие разговоры, и все знают, как сильно я хотел вернуться, но мы пришли к консенсусу и решили не рисковать и лучше подготовиться, чтобы полностью избавиться от травмы! Это часть процесса. Спасибо всем, кто присылал сообщения поддержки», — написал Неймар в соцсети.

33-летний бразилец после перехода из «Аль-Хиляля» в «Сантос» 31 января сыграл в 7 матчах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Сборная Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира-2026 сыграет 21 марта против Колумбии (начало игры — 03:45 по московскому времени) и 26 марта против Аргентины (начало — 03:00).

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