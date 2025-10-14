Нападающий сборной Уэльса Уилсон — о матче с Бельгией: «Это действительно разочаровывающе»

Нападающий сборной Уэльса Харри Уилсон прокомментировал поражение от Бельгии (2:4) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это было действительно разочаровывающе. Результат Бельгии в матче с Северной Македонией (ничья 0:0) придал нам уверенности, все снова было в наших руках, и мы хотели показать действительно хорошую игру.

Мы начали очень хорошо. Мы хотели действовать в атаке, стараться оказывать на них давление и создавать моменты, и нам удалось забить быстрый гол благодаря Джо [Родону]. После удачного старта мы проигрывали со счетом 1:2, и это выбило нас из колеи.

Очередной пенальти, когда мы хотим вернуться в игру, разочаровывает, а затем мы возвращаемся к игре через несколько минут и пропускаем с самого начала матча. Мы хотели, чтобы это был особенный вечер при свете софитов. Пенальти немного подпортил игру, и не было ощущения, что мы оправились от него», — цитирует BBC 28-летнего футболиста.

Сборная Уэльса занимает третье место в группе J отборочного турнира ЧМ-2026, набрав в 6 матчах 10 очков. В следующем матче 15 ноября она сыграет на выезде с Лихтенштейном.