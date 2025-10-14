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14 октября 2025, 00:37

Нападающий сборной Уэльса Уилсон — о матче с Бельгией: «Это действительно разочаровывающе»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Уэльса Харри Уилсон прокомментировал поражение от Бельгии (2:4) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это было действительно разочаровывающе. Результат Бельгии в матче с Северной Македонией (ничья 0:0) придал нам уверенности, все снова было в наших руках, и мы хотели показать действительно хорошую игру.

Мы начали очень хорошо. Мы хотели действовать в атаке, стараться оказывать на них давление и создавать моменты, и нам удалось забить быстрый гол благодаря Джо [Родону]. После удачного старта мы проигрывали со счетом 1:2, и это выбило нас из колеи.

Очередной пенальти, когда мы хотим вернуться в игру, разочаровывает, а затем мы возвращаемся к игре через несколько минут и пропускаем с самого начала матча. Мы хотели, чтобы это был особенный вечер при свете софитов. Пенальти немного подпортил игру, и не было ощущения, что мы оправились от него», — цитирует BBC 28-летнего футболиста.

Защитник сборной Исландии Виктор Палссон и&nbsp;нападающий сборной Франции Жан-Филипп Матета в&nbsp;матче отбора ЧМ-2026 (2:2) 13&nbsp;октября.Исландия оставила Францию без победы, Германия и Бельгия возглавили группы, игрок «Рубина» приблизил Косово к стыкам

Сборная Уэльса занимает третье место в группе J отборочного турнира ЧМ-2026, набрав в 6 матчах 10 очков. В следующем матче 15 ноября она сыграет на выезде с Лихтенштейном.

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