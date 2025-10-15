Роналду — после ничьей с Венгрией: «Мы все ближе и ближе к нашей цели! Вперед, Португалия!»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничью с Венгрией (2:2) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы все ближе и ближе к нашей цели! Вперед, Португалия!» — написал 40-летний футболист в соцсети.

Роналду в игре с венграми забил оба гола своей команды. Он стал лучшим бомбардиром отборочных турниров на чемпионат мира — теперь у него 41 гол.

Сборная Португалии, набрав в 4 матчах 10 очков, лидирует в таблице группы F. Венгрия идет второй (4 матча, 5 очков).