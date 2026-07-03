Роналду: «Диогу Жота теперь на небесах, и он освещает нам путь»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду почтил память своего соотечественника Диогу Жоты и подчеркнул его важность для национальной команды.

3 июля Португалия обыграла Хорватию (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Ровно год назад Жота погиб в ДТП. Команда посвятила победу своему товарищу.

«Диогу Жота теперь на небесах, и он освещает нам путь. Это очень особенный момент. Мы все чувствовали, что он был рядом с нами. Поэтому для нас было важно только одно — выиграть этот матч, чтобы почтить его память самым достойным образом», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

Португальский футболист Диогу Жота погиб 3 июля 2025 года в возрасте 28 лет. Футболист попал в ДТП на западе Испании — его машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась. Вместе с игроком находился в автомобиле его младший брат Андре, который тоже скончался.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).